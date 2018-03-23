Kars’ta, NETCAD eğitimleri başladı

Kars’ta Temel Projelendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama (NETCAD) eğitimi başladı.
Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce hazırlanan, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında NETCAD Temel Projelendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Eğitimi start aldı.
Kars İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden toplam 25 teknik personele 15 gün süre ile eğitim verilecek. NETCAD Temel Projelendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama eğitimiyle kurum görev alanına giren tarımsal üretim alanlarının kayıt ve kontrol altına alınması, destekleme primlerinin yatırılması gibi iş ve işlemlerin daha sağlıklı ve hızlı yapılması sağlanmış olacak.
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
Kendisine saldıranları böyle cezalandırdı: Utanç yürüyüşü!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum