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Kars’ta, NETCAD eğitimleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:45 | Son Güncelleme

Kars’ta Temel Projelendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama (NETCAD) eğitimi başladı.Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce hazırlanan, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında NETCAD Temel Projelendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Eğitimi start aldı.Kars İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden toplam 25 teknik personele 15 gün süre ile eğitim verilecek.

Kars’ta, NETCAD eğitimleri başladı

Kars’ta Temel Projelendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama (NETCAD) eğitimi başladı.
Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce hazırlanan, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında NETCAD Temel Projelendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Eğitimi start aldı.
Kars İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden toplam 25 teknik personele 15 gün süre ile eğitim verilecek. NETCAD Temel Projelendirme, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama eğitimiyle kurum görev alanına giren tarımsal üretim alanlarının kayıt ve kontrol altına alınması, destekleme primlerinin yatırılması gibi iş ve işlemlerin daha sağlıklı ve hızlı yapılması sağlanmış olacak.

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