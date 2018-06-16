Kars'ta otomobil 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı: 3 yaralı

Kars'ta otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osman Beysumengü idaresindeki 34 RF 342 plakalı otomobil, Kars-Ardahan karayolunun 15. kilometresinde yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
Kayalıklara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Eray Topçu ve Uğur Kurtalmış yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum