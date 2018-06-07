Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı: 16 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 asker ve 2 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Kavşağı'nda askerleri taşıyan midibüse aynı yöne giden otomobil arkadan çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, kavşakta bekleyen polis aracına çarparak devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 14 asker ile polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
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