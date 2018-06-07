HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Kars'ta otomobil askerleri taşıyan midibüse çarptı: 16 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 asker ve 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Kavşağı'nda askerleri taşıyan midibüse aynı yöne giden otomobil arkadan çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, kavşakta bekleyen polis aracına çarparak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 14 asker ile polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Fenertepe Mahallesi'nde 15 bin kişilik bereket sofrasıFenertepe Mahallesi'nde 15 bin kişilik bereket sofrası
Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiasıOsmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Kars midibüs otomobil polis trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

Son dakika! Kars'ta korkunç kaza! Çok sayıda asker ve polis yaralı

Son dakika! Kars'ta korkunç kaza! Çok sayıda asker ve polis yaralı

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.