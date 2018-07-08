Kars'ta otomobil bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

Kars'ta otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Peyami Safa Ekinci idaresindeki 58 EF 050 plakalı otomobil, Mihralibey Köprüsü mevkisinde, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ekinci ile aynı aileden Dilek, Sema, Ömür Mirac ve Muhammet Veysel Ekinci yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 5 yaşındaki Ömür Mirac Ekinci, ambulansa bilmek istemediği için polis ekiplerince hastaneye götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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