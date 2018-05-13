Kars'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kars-Ardahan karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Ardahan-Kars karayolu Karayolları kavşağı mevkisinde, Fırat Ş. idaresindeki 36 AV 256 plakalı minibüs ile Ercan Y. yönetimindeki 16 LCY 59 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki Melek Sima Y. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kars-Ardahan karayolu ulaşıma kapatıldı.
Araçların çekicilerle kaldırılması ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından ulaşım yeniden sağlandı.
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım
Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı
O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum