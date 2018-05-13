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Kars'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Kars'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kars-Ardahan karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Ardahan-Kars karayolu Karayolları kavşağı mevkisinde, Fırat Ş. idaresindeki 36 AV 256 plakalı minibüs ile Ercan Y. yönetimindeki 16 LCY 59 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki Melek Sima Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kars-Ardahan karayolu ulaşıma kapatıldı.

Araçların çekicilerle kaldırılması ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından ulaşım yeniden sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Kars trafik kazası

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