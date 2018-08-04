Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bayram Dilek'in kullandığı 33 BRA 48 plakalı otomobil, Kars-Ani Karayolu Yahni Dağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Kazada araçtaki Hakan Levent, Mehmet Ergin Yiğit, Hüseyin Akyayla ve Mehmet Emin Altın yaralandı.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma da başka bir kaza yaşanmaması için söz konusu yolda güvenlik önlemi aldı.

