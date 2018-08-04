HABER

Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bayram Dilek'in kullandığı 33 BRA 48 plakalı otomobil, Kars-Ani Karayolu Yahni Dağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Kazada araçtaki Hakan Levent, Mehmet Ergin Yiğit, Hüseyin Akyayla ve Mehmet Emin Altın yaralandı.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma da başka bir kaza yaşanmaması için söz konusu yolda güvenlik önlemi aldı.

PARTNERNişanlandılar!Nişanlandılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!
Eşi ve oğlu şehit olan astsubay: Teröristleri sevindirmeyeceğizEşi ve oğlu şehit olan astsubay: Teröristleri sevindirmeyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harakani Devlet Hastanesi Kars trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

CHP'de deprem! Görevden alındılar

CHP'de deprem! Görevden alındılar

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

Bu sefer uyarı Meteoroloji'den değil İBB'den geldi! Pazar gününe dikkat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni patlayan otobüs uçurumun kenarında devrildi! Yaralılar var!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine HDP'den çok sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.