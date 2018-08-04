Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Bayram Dilek'in kullandığı 33 BRA 48 plakalı otomobil, Kars-Ani Karayolu Yahni Dağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp şarampole devrildi.
Kazada araçtaki Hakan Levent, Mehmet Ergin Yiğit, Hüseyin Akyayla ve Mehmet Emin Altın yaralandı.
Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma da başka bir kaza yaşanmaması için söz konusu yolda güvenlik önlemi aldı.
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
CHP'de deprem! Görevden alındılar
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Okuyucu Yorumları 0 yorum