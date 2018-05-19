Kars'ta otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kars istikametine giden Fırat Irak idaresindeki 36 AR 200 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkamış TOKİ konutları mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Salman Karakurt'un kullandığı 08 AH 794 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşi Erkan Karakurt, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Sarıkamış Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Karakurt kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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