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Kars'ta PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:57 | Son Güncelleme

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nevruz Bayramı öncesinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı olup faaliyetlerine katıldığı öne sürülen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Selim ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 6 kişi gözaltına alındı.

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Kars operasyon Selim

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