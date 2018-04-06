Kars’ta, Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kars Emniyet Müdürlüğünce bugün başlayan etkinlikler kapsamında ilk olarak Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Garnizon Şehitliği’nde Saygı Duruşu ve İstikal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Programda Garnizon Şehitliği’nde bulunan şehit mezarlarını İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Tugay Komutanı Tuğgenaral Turan İnan ve programa katılanlar tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.

Garnizon Şehitliği’nde gazetecilere açıklamada bulunan Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, “173’üncü yıldönümünde Türk Polis Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin bekası için canıyla malıyla, devletin askerleriyle, devletin diğer kurumlarıyla hükümetimizle, hukuk adamlarımızla, adliyesiyle beraber çalışmaya devam ediyor. Bundan sonra da başta Kars olmak için tüm Türkiye’nin huzuru için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Polis Teşkilatı’nın Kuruluşu’nun 173 yıldönümü kapsamında Cuma namazı öncesi Evliya Camide şehit polisler için mevlit okutulacak.