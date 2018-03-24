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Kars’ta rüzgar çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:33 | Son Güncelleme

Kars’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurduKars’ta öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Digor Yolu üzerindeki TOKİ lojmanlarının çatılarını uçururken, Harakani Devlet Hastanesi’nin de çatısı rüzgardan payını aldı.

Kars’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Kars’ta öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Digor Yolu üzerindeki TOKİ lojmanlarının çatılarını uçururken, Harakani Devlet Hastanesi’nin de çatısı rüzgardan payını aldı. Harakani Devlet Hastanesi’nin de çatısı rüzgardan uçtu.
Merkez Digor Yolu üzerindeki TOKİ konutlarındaki bazı binaların çatıları şiddetli fırtına nedeniyle yerlerinden söküldü. Metrelerce yüksekten yola ve bahçelere savrulan çatı ve ağaç dalları çok sayıda araçta maddi zarar oluşturdu.
Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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