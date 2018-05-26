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Kars'ta sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinin bazı köylerinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Yeniköy, Akören ve İsisu köylerinde derelerde taşkın meydana geldi. Su taşkınları nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve ahırlarda biriken suları tahliye etti.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gündür devam eden yağmurların, bölgede etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Köylerde yağışın daha fazla olduğunu belirten Gök, "Özellikle köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, sel ve su baskınlarına karşı sürekli uyarıyoruz. Bugün akşam saatlerinde Yeniköy, Akören ve İsisu köylerimizde yağışlardan dolayı dereler taştı." dedi.

Sağanağın maddi hasara yol açtığını anlatan Gök, "Derelere yakın bazı ahır ve samanlıklara su doldu. Yeniköy'de vatandaşlara ait büyükbaş hayvanlar, bir süre merada mahsur kaldı. Yağışların hızını kesmesiyle hayvanlar köye getirildi." diye konuştu.

Gök, vatandaşları daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış yağmur

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