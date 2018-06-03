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Kars'ta sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde sağanak sebebiyle bazı evleri su bastı, sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak zarara yol açtı.

Öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak, ilçe merkezindeki ana caddelerde su taşkınlarına neden oldu.

Şehitler Mahallesi'nde ise debisi yükselen derelerin taşması sonucu yaklaşık 10 ev ve ahırı su bastı.

Belediye ekipleri, derelerin içini kepçelerle temizlerken bir yandan da vidanjörlerle tıkanan kanalları ve evlerin önündeki su birikintilerini temizlemeye çalıştı.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, trafikçe güçlükle ilerleyebildi.

Şehitler Mahallesi sakinlerinden İsmail Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın aniden bastırdığını belirterek, "Dağda biriken sular sel olarak evin duvarını delip içeri girdi. Ev içindeki odaları su bastı ve bütün malzemeler kullanılmaz hale geldi." dedi.

Kaymakamlık ve Belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yetkililer, olası yağışlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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