HABER

Kars’ta şehit yakınlarıyla gazilere 'Devlet Övünç Madalyası'

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 29 dakika önce

KARS, (DHA) - KARS'ta, 3 şehit yakını ile 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 1 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konferans salonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce düzenlenen törene Kars Valisi Rahmi Doğan, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü vekili Mustafa Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, il protokolü, şehit yakınları ve gazilerle çok sayıda Karslı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, şehitlerin ve gazilerin hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Şehit ailelerinin gözyaşlarına hakim olmadığı programda Vali Doğan, konuşma yaptı. Doğan, "'Vatan savunması, bayrak inmesin, ezan dinmesin' sloganıyla yola çıkan yiğitler, bu toprak için bu millet için canlarını seve seve feda ettiler. Gözlerini kırpmadan bu mücadeleye giriştiler ve şehitlik mertebesine ulaştılar" dedi.

Türkiye'nin Afrin konusundaki kararıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Doğan, "Bu milletin evlatları, bu topraklar için yetişiyor ve bu toprakların ilelebet vatan olabilmesi için canlarını seve seve veriyorlar. Bugünlerde yine ülkemizin güney sınırlarında birtakım karışıklıklar, birtakım düzensizlikler ve ülkemize yönelik birtakım planlar, birtakım mekanizmalar çalışmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu, bu milletin çocukları bir harekata hazırlanıyorlar. Yiğit evlatlarımıza, çocuklarımıza Allah'tan yardım diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kars Valisi Doğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Yekebağcı, şehit polis memuru Engin Yılmaz, şehit polis memuru Musa Yüce'nin ailelerine ve 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da yaralanan gazi Fazil Boztaş'a 'Devlet Övünç Madalyası'nı verdi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

İlginizi Çekebilir

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay

İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin operasyonu için son dakika açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Afrin operasyonu için son dakika açıklama

Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

Hastanede hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

Savaş uçağı karayoluyla Ankara'ya getirildi

Savaş uçağı karayoluyla Ankara'ya getirildi

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerinde

Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.