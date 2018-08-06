Kars'ta şehitler anıtına saldırı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehitler anıtına saldırı ile ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtilerek, "İlimiz Arpaçay İlçesi Büyük Çatma Köyü’nde bulunan Büyük Çatma Köyü Şehitlik Anıtı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz tarafından gerekli tadilat ve genel bakımlarının yapıldığı sırada 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahribata uğramıştır. Konu hakkında kolluk güçlerimizce gerekli tahkikata başlanılmış olup; Büyük Çatma Köyü Şehitlik Anıtında Valiliğimizce gerekli tadilat ve bakım çalışmaları yapılacaktır" denildi.
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