HABER

Kars'ta sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Yaylaya giderken su akıntısına kapılan bir kişiyi köylüler kurtardı

Kars'ta etkili olan selde suya kapılan kişi köylülerce kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli sağanak, bir süre sonra sele dönüştü.

Vatandaşlara zor anlar yaşatan selde, merkeze bağlı Alaca köyünde dereler taştı.

Taşan dere sularının köydeki yollara dolması sebebiyle yayladaki koyunlarına bakmaya giden bir kişi, su akıntısına kapıldı. Bu kişi, durumu fark eden köylülerce kurtarıldı.

Köy sakinlerinden Özkan Vargün, yağmurun bir anda sele dönüştüğünü ifade ederek, "Çok şükür can kaybı yok, bir anda yağmur bastırdı. Sele kapıldığını sandığım birkaç koyun ile köpeğimin yavruları kayboldu. İnşallah başka hasar yoktur." diye konuştu.

PARTNERTatile devamTatile devam
Leyla Bilginel: Atatürk'ün de dediği gibi ne varsa Türk hekimlerinde varLeyla Bilginel: Atatürk'ün de dediği gibi ne varsa Türk hekimlerinde var
Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars yağmur

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Diğer Haberler
Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

Türkiye'nin ilk kıraathanesi Ankara'da açıldı! Çay, kahve, kek bedava!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.