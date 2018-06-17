HABER

Kars'ta seyir halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Kars'ta seyir halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 yaralı

Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Ortakapı Mahallesi Karadağ Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Ertaç U. ile yan koltukta oturan Atilla A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ertaç U, Atilla A'yı tabancayla yaraladıktan sonra araçtan inerek kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Atilla A, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, zanlı Ertaç U'yu olayda kullandığı silah, 2 şarjör ve 8 fişekle kısa sürede yakaladı.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdiAK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi sona erdi
Üniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdiÜniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.