Kars'ta seyir halindeki otomobilde silahlı kavga: 1 yaralı

Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Ortakapı Mahallesi Karadağ Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Ertaç U. ile yan koltukta oturan Atilla A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ertaç U, Atilla A'yı tabancayla yaraladıktan sonra araçtan inerek kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Atilla A, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, zanlı Ertaç U'yu olayda kullandığı silah, 2 şarjör ve 8 fişekle kısa sürede yakaladı.

