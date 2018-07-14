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Kars'ta şiddetli sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

Kars'ta şiddetli sağanak etkili oldu

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olmaya başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Rüzgarla birlikte etkisini artıran şiddetli yağmur nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla doldu.

Araçların güçlükle ilerleyebildiği yollarda belediye ekipleri de su tahliyesi çalışması yaptı. Bazı iş yerlerinde ise su baskını meydana geldi.

Faikbey Caddesi'nde yolda biriken suya düşen ve sürüklenen bir güvercin ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kentteki yağış aralıklarla devam ediyor.

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