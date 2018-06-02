Kars'ta şiddetli yağış

Kars'ta etkili olan şiddetli yağış sebebiyle su basan bir çiftlikte mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kentte bir süredir etkili olan ve zaman zaman etkisini artıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle caddelerde biriken su nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Bölgede devam eden sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı. Bu nedenle kentin Subatan yolu mevkisinde Tayfun Arslan'a ait çiftlik sularla doldu.
Çiftlikteki evde mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kişileri kurtardı. Bir AFAD görevlisi, kurtarma çalışmaları sırasında mağdurlardan Resmigül Arslan'ı bir süre sırtında taşıdı.
Söz konusu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Küçükbaş hayvanların telef olduğu çiftliğe dolan sular ise görevlilerce tahliye edildi.
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