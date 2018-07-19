Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan Dağıstan K. ve S.T. arasında çıkan kavga büyüdü.
Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada, silahların ateşlenmesi sonucu kurşun isabet eden Dağıstan K, Erdinç A. ile olay sırasında yoldan geçen Nurcan C. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Dağıstan K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. Olayda kullanılan birer pompalı tüfek ile silah ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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