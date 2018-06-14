Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü

Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Faikbey Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emrah Ç. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu söz konusu 2 kişi, tabanca ile Emrah Ç'ye ateş açtı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırlan Emrah Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

