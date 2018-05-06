Kars'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kars'ta, silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Rauf Denktaş Caddesi'nde, aralarında husumet olan A.Ç. ile E.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, silahla ateş ederek E.Ç'yi yaraladı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince E.Ç, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu A.Ç. yakalandı.
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