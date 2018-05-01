Kars'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kars'ta aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Şehit Yusufbey Caddesi Öğretmenevi önünde, daha önce aralarında husumet olan Tarkan Ç, Hüseyin O, Ramazan Y. ile Haşim T. karşılaştı.

Ramazan Y, burada Tarkan Ç, Hüseyin O. ve Haşim T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ramazan Y, silahla Tarkan Ç, Hüseyin O. ve Haşim T'ye ateş açtı.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarkan Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan Ramazan Y. silahıyla polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

