Kars'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kesik Köprü Mahallesi'nde, husumetleri bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Mehmet, Tayyar, İlhan, Ali ve Veli A. ile Süleyman G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Mehmet A. (24) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralılar ise il merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, Kağızman Devlet Hastanesi'ne gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Polislerce yatıştırılan ve olaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

