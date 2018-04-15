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Kars'ta sınavda kopya çekildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Açıköğretim Fakültesi programları bahar dönemi ara sınavında ayakkabısına cep telefonu koyup kopya çektiği iddia edilen kişi yakalandı

Kars'ta, Açıköğretim Fakültesi programları bahar dönemi ara sınavında ayakkabısına cep telefon koyup kopya çektiği öne sürülen şahıs yakalandı.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde, 2017-2018 Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarında, öğrenciler üst aramalarının yapılmasından sonra içeri alındı. R.B, iddiaya göre ayakkabısına gizlediği cep telefonuyla sınava girdi.

Sınavda kitapçıktaki soruları çekerken salon görevlileri tarafından yakalanan R.B, hakkında tutanak tutularak polis ekiplerine teslim edildi.

R.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kars kopya iddiası sınav

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