Kars'ta şüpheli ölüm

Kars'ta bir kişi ahırda ölü bulundu.

Merkeze bağlı Alaca köyünde 52 yaşındaki Cemile V'den haber alamayan yakınları aramaya başladı. Yakınları tarafından Cemile V, ahırda hareketsiz halde bulundu.

Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Cemile V, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Cemile V'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.

