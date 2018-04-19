Kars’ta, tarihi binalara kadın eli değdi. Kentte bulunan tarihi binaların restorasyonun kadın mühendis yapıyor.

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte inşaat sezonu da başladı. Kentte bulunan birçok tarihi yapıya hayat veren, Mühendis Neriman Alay kamuya ait tarihi binaların restore ediyor.

Kars Tren Garı sahası içerisinde Devlet Demir Yolları (DDY)’ye ait tarihi binaların ve lojmanların restorasyon çalışmaları baladı. Yapılan çalışmaları yakından takip eden işçilerle birlikte inşaat alanında bulunan mühendis Neriman Alay, tarihi dokuyu adeta aslına uygun olarak nakış gibi işliyor.

Sivas TCDD 4. Şube Müdürlüğü uhdesinde bulunan Kars Gar Sahası içerisinde olan 4 tescilli binanın restorasyon projesine uygun tadilat ve çevre düzenlemesi işi ihalesini alan Alay,

2018 inşaat sezonunun başlaması ile birlikte restorasyon çalışmalarına başladı.

Kars Gar Sahası içerisinde olan 4 tescilli binanın restorasyon projesine uygun tadilat ve çevre düzenlemesi yaklaşık 15 bin metre kare alanı kapsıyor. Restorasyon çalışmalarını aslına uygun olarak yaptıklarını ifade eden Mühendis Neriman Alay, “Bu alan içerisinde 4 tescilli yapımız var. Bunlar idare tarafından işyeri olarak kullanılacak bu sahada mevcut 1 park vardı, bir çocuk oyun gurubu vardı, halı saha ve oturma bankları vardı, ancak biz sahayı 2’ye ayırdık hem halkın kullanımına sunmak, hem de idarenin istemiş olduğu büroların oluşabilmesi için, işyerlerinin oluşabilmesi için oturma guruplarını aynı yere toplamayı tercih ettik” dedi.

Restorasyon çalışmalarını yaparken tarihi dokuyu koruduklarına da dikkat çeken Alay, “Tarihi evler içerisinde yer alan ısıtma sistemleri de restore edilecek. Eksik olanları da tamamlayacağız. Aynı şekilde geçmişten bu güne binaların içerisinde yüksek derecede tahribatlar meydana gelmiş. 1974 yılında bir kez restorasyon yapılmış o zaman tarihi sobaların yakım kullanımı ve özgünü bozulmuş. Bunları şimdi temizleyip kullanıma hazır hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Her sabah erken saatlerde inşaat alanına gelen mühendis Neriman Alay, restorasyon çalışmalarını bizzat takip ediyor.