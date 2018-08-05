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Kars'ta taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

Gelirli köyünde, aralarında husumet olan iki kişi arasında çıkan kavgaya, taş ve sopalarla aile fertlerinin de katılması sonucu 6 kişi yaralandı

Kars'ta aralarında önceye dayalı husumet olanlar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Gelirli köyünde, daha önce aralarında husumet bulunan Ç.A ve M.A arasında köy meydanında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya diğer aile fertleri de dahil oldu. İki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kavgada yaralanan M.A, M.A, F.A. ile Ç.A, D.A, ve E.A. 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemi alındı.

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6 yaralı Gelirli köyü Kars kavga sopa taş

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