Kars'ta taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Kars'ta aralarında önceye dayalı husumet olanlar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Gelirli köyünde, daha önce aralarında husumet bulunan Ç.A ve M.A arasında köy meydanında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya diğer aile fertleri de dahil oldu. İki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kavgada yaralanan M.A, M.A, F.A. ile Ç.A, D.A, ve E.A. 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemi alındı.

