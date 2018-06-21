Kars'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, PKK/KCK terör örgütü adına sözde Serhat Eyaleti Çemçe-Madur bölgesinde silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı olanlara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
PKK/KCK terör örgütü adına sözde Serhat Eyaleti Çemçe-Madur bölgesinde silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı olan örgüt mensuplarına gıda, sağlık, tıbbi ve yaşamsal malzeme temin ederek milis/iş birlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir şüphelinin evinden FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle kapatılan yayınevlerine ait "İsyanın Şifresi Kim Hain, Kim Kahraman" ile Tevrat ve İncil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda örgütsel kitap, ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği fişeği, bir ruhsatsız kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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