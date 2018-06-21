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Kars'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde PKK/KCK terör örgütü adına sözde Serhat Eyaleti Çemçe-Madur bölgesinde silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı olanlara yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı - Şüphelilerden birinde FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı nedeniyle kapatılan yayınevlerine ait kitap ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, PKK/KCK terör örgütü adına sözde Serhat Eyaleti Çemçe-Madur bölgesinde silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı olanlara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

PKK/KCK terör örgütü adına sözde Serhat Eyaleti Çemçe-Madur bölgesinde silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı olan örgüt mensuplarına gıda, sağlık, tıbbi ve yaşamsal malzeme temin ederek milis/iş birlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir şüphelinin evinden FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle kapatılan yayınevlerine ait "İsyanın Şifresi Kim Hain, Kim Kahraman" ile Tevrat ve İncil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda örgütsel kitap, ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği fişeği, bir ruhsatsız kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PYD gözaltı Kars PKK/KCK

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