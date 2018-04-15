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Kars’ta tescilli markaları izinsiz satan iş yerlerine operasyon düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Kars’ta aralarından spor kulüplerinin de bulunduğu tescilli markaları getirerek izinsiz satışını yapan işyerine polis operasyon düzenledi.Kars’ta polis, tescilli markaların yetkililerin yaptığı ihbarı değerlendirerek 15 farklı işyerine operasyonda düzenlendi.

Kars’ta tescilli markaları izinsiz satan iş yerlerine operasyon düzenlendi

Kars’ta aralarından spor kulüplerinin de bulunduğu tescilli markaları getirerek izinsiz satışını yapan işyerine polis operasyon düzenledi.
Kars’ta polis, tescilli markaların yetkililerin yaptığı ihbarı değerlendirerek 15 farklı işyerine operasyonda düzenlendi. Düzenlenen operasyon 881 adet çeşitli markalarda izinsiz satışı yapılan ürün ele geçirerek muhafaza altına aldı.
Olayla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince ilgili markaların firma yetkililerince yapılan ihbar doğrultusunda 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 30/1-a maddesi uyarınca marka tecavüz suçu işlediği tespit edilen 15 farklı işyerine eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 881 adet şikayete konu marka ihlalli ürüne el koyma işlemi gerçekleştirilmiş olup konuyla ilgili tahkikat Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce devam etmektedir” denildi.
Açıklamada, “Ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran her türlü suç ve suçluyla mücadelemizin kararlılıkla devam edeceği, vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü ihbarın titizlikle değerlendirildiği bilinmelidir” ifadelerine de yer verildi.

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