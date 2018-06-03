Kars'ta ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kars'ta ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Onur Adeşoğlu idaresindeki 36 T 0173 plakalı ticari araç ile Fatih Can Yılmaz yönetimindeki 23 HC 939 plakalı otomobil, Davut Aksu ve Karadağı caddeleri arasındaki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Adeşoğlu yönetimindeki ticari araç devrildi. Kazada, sürücü Adeşoğlu ve araçtaki Ömer Hamdemir yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ters dönen araçtan çıkartılarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
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