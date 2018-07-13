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Kars'ta toprağa gömülü 2 EYP bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü 2 EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Jandarma ekiplerince imha edilen EYP'ler, imha yerinde yaklaşık 30 santimetre derinliğinde 30 santimetre genişliğinde çukur oluşturdu

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Çemçe kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda Nazik Deresi uzanım hattında toprağa gömülü vaziyette teneke kutusu içerisine yerleştirilmiş hayvan gübresi ve mazotla karıştırılmış, elektrikli fünyeyle tuzaklanmış vaziyette basma düzenekli EYP bulundu.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri yine toprağa gömülü tüp içerisinde amonyum nitrat ve mazotla karıştırılmış bir EYP, tüp, saç tava, kablo, bidon, motosiklet aküsü, çaydanlık, ayakkabı, halı, sera naylonu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince imha edilen EYP'ler, imha yerinde yaklaşık 30 santimetre derinliğinde 30 santimetre genişliğinde çukur oluşturdu.

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