HABER

Kars'ta trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü aranıyor

Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ejder B. idaresindeki 36 EP 603 plakalı otomobil, Kars-Ardahan Karayolu Asri Mezarlık mevkisinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 36 EY 294 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Ejder B. ile Özhan B. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Silivri'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protestosuSilivri'de çocuk istismarı ve kadına şiddet protestosu
Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdiBaşkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

CHP'li Engin Altay, 'İnce, İBB Başkan adayı olacak mı' sorusunu yanıtladı: Hayır diyemez

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirdi

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Muğla'da kaybolan engelli kızı, cezaevi firarisi suç makinesi kaçırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de Avrupa ve Güney Kıbrıs'a net mesaj: Asla izin verilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.