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Kars'ta traktör devrildi: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Kars'ta traktör devrildi: 12 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, piknikten dönen kişilerin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Ruhani Korkmaz idaresindeki 36 AD 834 plakalı traktör, ilçeye bağlı Çamyazı Köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, piknikten döndükleri öğrenilen ve traktörün römorkunda bulunan M.K, A.K, N.K, B.K, K.Ç, M.K, B.K, İ.K, N.K, K.K, G.K. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış trafik

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