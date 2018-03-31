Kars’ta, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı

Kars’ta, yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2” kapsamında 995 kişinin sorgulaması yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce kent merkezi ve 7 ilçede 45 ekip ve 238 polis ile halkın yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yapılan Türkiye Güven Huzur 2018-2 Uygulaması’nda, 995 kişi sorgulandı, 7 yoklama kaçağı yakalandı. Hakkında Kars İlamat ve İnfaz Bürosu’nca 6136 SKM suçsundan 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, yine haklarında Kars 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve Van 1 Asliye Ceza Mahkemesi’nce arama kararı bulunan 2 kişi yakalanarak gözaltına adlına alındı.

Ayrıca Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2 kapsamında 328 araç kontrol edildi. 6 araca 648 lira cezai işlem uygularken, umuma açık 15 işyeri de kontrol edildi.