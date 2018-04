Kars’ta üniversite öğrencileri şehit öğretmenleri unutmadı

Kars’ta, üniversite öğrencileri 1993 ve 1994 yıllarında Tunceli’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen öğretmenlerin mezarlarının onarımını yaptı.

KAÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencileri, sosyal proje geliştirme dersi kapsamnda, “Toprağa değil, kalbe gömülenler” projesiyle eğitim şehitlerini unutmadı.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, hocaları Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop ile birlikte Yeni Mahalle Mezarlığı’nda bulunan ve 1993-94 yıllarında görev yaptıkları Tunceli’de PKK’lı teröristlerce öğrencilerinin gözü önünde şehit edilen Taşkın Senger ve Vedat İnan’ın mezarlarının bakım, onarımını yaptılar. Üniversite öğrencileri, şehit öğretmenleri mezarın başında bulunan ve eskiyen bayrakları değiştirdi. Şehit öğretmenlerin mezar taşındaki silinmiş yazıları yeniden yazarak okunmasını sağladı.

Yeni Mahalle Mezarlığı’nda, bulunan Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükümeti”, “Cenub-ı Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Milliyesi” ya da nam-ı diğer Kars İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cihangir Zade İbrahim Aydın’ın sağında ve solunda bulunan şehit öğretmenler Taşkın Senger ile Vedat İnan’ın mezarı başına gelerek önce mezarın üzerindeki kurumuş otları temizlediler. Ardından silinmiş mezar taşlarının yazılarını yazan öğrenciler, son olarak şehit öğretmenlerin baş uzunda bulunan ve eskimiş Türk bayraklarını değiştirdiler.

Öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yrd. Doç. Yaşar Kop, “Eski Asri Mezarlığı olarak bilinen Kars Mezarlığı’nda iki tane şehit mezarı tespit ettik arkadaşlarımızla beraber, bir tanesi tam arkamda, Tunceli’de maalesef hunharca katledilmişlerdir. Elbette ki, şehitlik yüce bir makamdır. Ben inanıyorum gerçek şehitlerimizden bir tanesi de eğitim camiamızdakilerdir. Peygamber mesleğini icra ederken, hiçbir suçları günahları yokken, katledilen bu insanların en azından unutulmaması adına biz elimizden gelen bir şey varsa yapalım diye düşündük. Ben iddia ediyorum. Şehitlerimiz olmamış olaydı, ne ben bir akademisyen olabilirdim. Ne öğrenci kardeşlerimizde şuan burada güle oynaya hayatımızı idame ettirebilirdik” dedi.

Kop, “Ben iddia ediyorum her türlü savaşta özellikle Kars ve civarında geçmişten geleceğe toplam bir milyon şehidimizin olduğunu da düşünürsek, serhat ili olduğu için biz bunlara borçluyuz. Ne yaptık peki? İki şehidimiz için bayraklar var mıydı vardı. Eskimişti, yıpranmıştı, ama bizim için bayrak her şeyden ötedir. Bayraklarımızı temin ettik. Ve boyamızı aldık isimleri silinmişti, hocalarımız dua ederken özel gün ve gecelerde isimlerini unutulmuş insanları da dahil ediyorlar ya, isimleri neredeyse tamamen silinmişti. Özel bir boya temin ettik. Ve şuan onların üzerinden geçiyoruz. Mezarların üzerinde çapalama işini hallettik. Hilali buraya diktik. Bayrağımızı dalgalandırdık. Ve bir diğer şehitlik mezarımız da hemen arkamızda, ilginçtir, her iki mezarımızın da, şehidimize ait mezarımızın da Anadolu’da kurulan ilk Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı Cihangirzade İbarahim Aydın’ın etrafında olmuş olması, tabiri caizse bir sağında, bir solunda buda çok manidar bir durum. Gelmişken hem buradaki mevtalar için, gerekli olan duamızı yaptık, hem de her ikisine ait eksikleri giderip, en azından bir gram dahi olsa kendi içimizi rahatlatacağız” diye konuştu.

KAÜ’lü öğrenciler Yeni Mahalle Mezarlığı’nda bulunan şehit öğretmenler ait mezarların bakım ve onarımlarını yaptıktan sonra dua ettiler. öğrenciler daha sonra mezarlıktan ayrıldı.