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Kars’ta yankesici son işinde yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Kars’ta gözüne kestirdiği vatandaşların cüzdanlarını çalan yankesici son işinde yakayı ele verdi.Polis yankesiciyi yakalamak için olay yeri ve bölgesinde bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak yankesiciye ulaştı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Faikbey Caddesi üzerinde 1 kişinin arka cebinde bulunan cüzdanının ‘Yankesicilik’ suretiyle çalınması olayı ile ilgili aldığı şikayet üzerine çalışma başlattı.Polis, olay yeri ve civarından temin edilen güvenlik kamera kayıtları tek tek temin etti.

Kars’ta yankesici son işinde yakayı ele verdi

Kars’ta gözüne kestirdiği vatandaşların cüzdanlarını çalan yankesici son işinde yakayı ele verdi.
Polis yankesiciyi yakalamak için olay yeri ve bölgesinde bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak yankesiciye ulaştı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Faikbey Caddesi üzerinde 1 kişinin arka cebinde bulunan cüzdanının ‘Yankesicilik’ suretiyle çalınması olayı ile ilgili aldığı şikayet üzerine çalışma başlattı.
Polis, olay yeri ve civarından temin edilen güvenlik kamera kayıtları tek tek temin etti. Temin edilen kamera görüntüleri tek tek incelendi, titiz çalışmalar sonucu yankesicilik olayını gerçekleştiren şüpheli kişinin daha önceden hakkında hırsızlık ve diğer muhtelif suçlardan çok sayıda hakkında işlem yapılan kişi olduğunu tespit etti.
Şüphelinin kimlik ve adres bilgileriyle yola çıkan polis, gece geç saatlerde yaptığı operasyon ile şüpheliyi yakaladı. Yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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