Kars'ta yaylaya giden traktör devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaylaya giden traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çayarası köyü yaylasına gitmekte olan Hakkı Vural'ın kullandığı traktör yayla yolunda devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Römork ile traktör arasında sıkışan Vural, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, Hakkı (50), Memduh (38), Kıyasettin (60), Fehmi (40) ve Sinan Vural (18) ile Barış D. (16) Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hakkı Vural yaşamını yitirdi, Kıyasettin ve Fehmi Vural Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

