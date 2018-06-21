Kars'ta yaylaya giden traktör devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaylaya giden traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Çayarası köyü yaylasına gitmekte olan Hakkı Vural'ın kullandığı traktör yayla yolunda devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Römork ile traktör arasında sıkışan Vural, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, Hakkı (50), Memduh (38), Kıyasettin (60), Fehmi (40) ve Sinan Vural (18) ile Barış D. (16) Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hakkı Vural yaşamını yitirdi, Kıyasettin ve Fehmi Vural Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi
Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Kira ödememek için otobüsü ev yaptı
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum