Kars'ta yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Akören yaylasında yüksek gerilim hattı direğinde çalışan Sedat Dursun (25) dengesini kaybederek düştü. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dursun, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Dursun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.
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