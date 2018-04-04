Kars'ta zehirlenme iddiası

Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 15 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
İlçeye bağlı Çengilli köyündeki Çengilli Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler, mide bulantıları ve kusmalar üzerine durumu öğretmenlerine bildirdi.
Bunun üzerine 15 öğrenci kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.
Öğrencilerden S.O. su içtikten sonra midesinin bulandığını anlatarak, "Sabah su içtikten sonra midemiz bulandı, kustuk, hocalarımız da bizi hastaneye gönderdi, sularımız çok pis akıyor." dedi.
Çengilli Köyü Muhtarı Nimetullah Bilgi de çocukların köydeki şebeke suyundan zehirlenmiş olabileceğini belirterek, bu konuda araştırma yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve rahatsızlıklarının nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü ifade etti.
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