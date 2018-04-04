HABER

Kars'ta zehirlenme iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesindeki bir ortaokulda eğitim gören 15 öğrenci, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 15 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İlçeye bağlı Çengilli köyündeki Çengilli Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler, mide bulantıları ve kusmalar üzerine durumu öğretmenlerine bildirdi.

Bunun üzerine 15 öğrenci kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Öğrencilerden S.O. su içtikten sonra midesinin bulandığını anlatarak, "Sabah su içtikten sonra midemiz bulandı, kustuk, hocalarımız da bizi hastaneye gönderdi, sularımız çok pis akıyor." dedi.

Çengilli Köyü Muhtarı Nimetullah Bilgi de çocukların köydeki şebeke suyundan zehirlenmiş olabileceğini belirterek, bu konuda araştırma yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve rahatsızlıklarının nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü ifade etti.

Sınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldıSınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldı
Büyük sağlık operasyonu!Büyük sağlık operasyonu!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırıAtatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağızman Kars

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.