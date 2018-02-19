Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "1641 teröristi imha etmişiz, bu çok büyük bir başarı. Harp literatürüne girecek bir başarı var ortada." dedi.

Kafkas Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi'nce Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Ulusal Güvenliği ve Ulusal Çıkarı Perspektifinden Zeytin Dalı Harekatı" konulu panele katılan Ağar, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de ikinci dünya savaşından sonra en güçlü tahkimatla karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Mehmetçik'in, Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda terör örgütüyle mücadele etiğini vurgulayan Ağar, "Karşımızda 9-11 bin terörist ifade edilmişti sonradan bin ile 1500, Fırat'ın doğusundaki alanlardan dağ kadrosundaki teröristleri getirdikleri belirtilmişti. Bu çok büyük bir yük, 12 bin 500 teröristle mücadele edilmesi çok zor olan bir fotoğraf. PKK'nın elinde şu anda ABD ve Rusya tarafından verilmiş, kendisinin satın almış olduğu konvansiyonel ve sofistik silah sistemleri var." diye konuştu.