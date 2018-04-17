Kars'taki 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga

Kars'ta 1 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki sebze halinde iki aile fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Vural A.'nın hayatını kaybetmesi, 7 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kavganın ardından başlatılan çalışmada olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgulaması tamamlanan Selver Y, Hasan Ali Y, Tarkan Ç, ve Aziz A, Sezer A, Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Selver Y. tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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