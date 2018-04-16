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Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Kars-Ermenistan Sınırı’nda bulunan ve Küçük Aküzüm ile Büyük Aküzüm Köyleriyle birlikte 19 köyü bir birine bağlayan Asma Köprü dağcılardan yoğun ilgi gördü.Kars’ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen dağcıların doğa yürüyüş güzergahı Küçük Aküzüm Köyü oldu.

Kars-Ermenistan Sınırı’nda bulunan ve Küçük Aküzüm ile Büyük Aküzüm Köyleriyle birlikte 19 köyü bir birine bağlayan Asma Köprü dağcılardan yoğun ilgi gördü.
Kars’ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen dağcıların doğa yürüyüş güzergahı Küçük Aküzüm Köyü oldu. Yaklaşık 43 kişinin katıldığı ve 21 kilometrelik yürüyüş güzergahın da en çok ilgiyi Asma Köprü çekti.
Dağcıların Küçük Aküzüm, Küçük Pirveli, Kayaköprü, Kanyon ve Şahnalar güzergahını geçtikten sonra Asma Köprü’ye geldi. Asma Köprü üzerinden yürüyen dağcılar, Asma Köprü üzerinde durarak günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve 43 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik doğa yürüyüşü Şahnalar’da son buldu.
Yürüyüşe katılan dağcılar, Kars’ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ve bütün doğaseverleri Kars’ı görmeye davet ettiklerini belirttiler. Dağcılar daha sonra Kars merkeze döndüler.

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

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Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi
2 / 7

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi
3 / 7

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi
4 / 7

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi
5 / 7

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi
6 / 7

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi
7 / 7

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi

Kars’taki Asma Köprü’ye dağcılardan yoğun ilgi
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