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Kars'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kars'ta bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ferhat D'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Ö, A.Ö, B.Ö. ve C.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.Ö, B.Ö. ve C.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ta dün, aralarında çıkan tartışmanın ardından Ferhat D'yi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla söz konusu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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