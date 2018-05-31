Kars'taki gıda zehirlenmesi şüphesi

Kars'ta, iftar yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçilerden biri hayatını kaybetti.
Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı Şantiyesi'nde çalışan ve 29 Mayıs'ta yedikleri iftar yemeğinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz, kurtarılamadı.
Tüysüz'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.
Karakurt Barajı Şantiyesi'nde çalışan 70 işçi, 29 Mayıs'ta iftarda yedikleri etli yemek, çorba ile pilav sonrasında rahatsızlanmış ve hastaneye başvurmuştu.
Bu işçilerden Tüysüz dışındaki 69'u tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
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