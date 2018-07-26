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Kars'taki hayvan barınağı sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

BAŞKAN, HAYVANSEVERLERLE BARINAĞI GEZDİ Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, bakımsız hali ve hayvanların içler acısı durumuyla tepki çeken belediyeye ait barınağı hayvanseverlerle birlikte gezerek, incelemelerde bulundu.

BAŞKAN, HAYVANSEVERLERLE BARINAĞI GEZDİ Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, bakımsız hali ve hayvanların içler acısı durumuyla tepki çeken belediyeye ait barınağı hayvanseverlerle birlikte gezerek, incelemelerde bulundu. Zifte bulandıktan sonra barınak görevlilerince yıkanıp temizlenen 3 yavru köpeği kucaklarına alan Başkan Karaçanta ve hayvansever Berivan Buğan, daha sonra alanda incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Başkan Karaçanta, şöyle dedi: "Burada yaşanan olaylar beni çok üzdü. Pazartesi gününden itibaren burası baştan aşağı yenilenecek. Alan tamamen kilit parke taşla döşenecek. Ayrıca ek olarak, yapmış olduğumuz tel örgüyü kaldırılıp yerine 1.5 metre duvar ve onun üzerine tel örgü yapılacak. Yine minik yavruları diğer büyük köpeklerin saldırısından koruyabilmek adına onlar için ayrı bir bölüm yapacağız. Oluşturulacak sağlıklı bir klinikle burada hem kısırlaştırma hem de tedavileri yapılacak. Özellikle de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum: köylerimizde ve ilçelerimizdeki hayvan sahipleri, hayvanlarına sahip olsunlar. Şehre getirdikleri hayvanları sokak ortasına değil, barınağımıza teslim etsinler. Çölün ortasında onları bırakmasınlar. Çünkü onların ölümleri bizi üzüyor." Hayvanseverlerden Berivan Buğan da "Buranın hali içler acısı bir durumdaydı. Başkanımızla yaptığımız görüşmeye istinaden, kendileri zaten barınakta gerekli düzenlemeleri yapacaklarını bildirdiler. Bundan böyle bunun takibini de kendileriyle birlikte yapacağız. Gelişmelerden de sürekli birbirimizi haberdar edeceğiz. Çünkü biz daha önce Başkan Bey'le bire bir konuşmamıştık. İnşallah artık güzel şeyleri paylaşmak istiyoruz. Sorunları hep birlikte çözmek için bundan sonra da birlikte hareket edip yol alacağız" diye konuştu.

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