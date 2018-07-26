Kars'taki hayvan barınağı sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; belediyeye ait hayvan barınağının bakımsız hali ve hayvanların içler acısı durumuyla ilgili Veteriner İşleri Müdürü ve personel hakkında idari soruşturma ve yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanında yıllar önce yapılan, Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki sokak köpeklerinin içler acısı durumu, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu. Cep telefonu ile barınağı kaydeden hayvanseverler, köpeklerin açlıktan birbirlerini öldürüp yemeye başladıklarını söyledi. Ölüm kampını andıran barınakta bir köpeğin başının koptuğu, zifte bulanan 3 yavru köpeğin ise hareketsiz yattığı görüldü. Başı kopan köpekten ameliyat masasında ölen yavru köpeklere kadar, her şeyi kaydeden hayvanseverler, buranın hayvan barınağından çok ölüm kampını andırdığını belirtti. Veteriner hekim ve görevli personel olmasına rağmen barınağın pislik içindeki hali, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

Kars Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hayvan barınağının tepki çeken durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Turgay Kaya tarafından yapılan açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Hayvan barınağında çalışan personelimiz ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında gerekli idari soruşturma ve yasal işlemler başlatılmıştır. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren hayvan barınağında gerekli tamirat ve onarım işlerinin yanı sıra modern bir klinik yapımına da başlanacaktır. Sokak köpeklerimizin daha hijyenik koşullarda bakımı için Kars Belediyesi olarak gerekli tüm hizmetleri yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Sayın Başkanımız Murtaza Karaçanta çok iyi bir hayvanseverdir. Kendisi de bu görüntüleri izlediğinde çok üzülmüştür. Bugüne kadar elinden gelen hizmeti verdiği gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket edecektir."