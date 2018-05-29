Kars'taki kaçak göçmen operasyonu

Kars'ta düzenlenen operasyonda yakalanan kaçak göçmen sayısı 106'ya yükseldi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak göçmenlere yönelik akşam saatlerinde başlattığı operasyon devam ediyor.
Yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 kişiyi gözaltına alan ekipler bu kişilerin ifadesi doğrultusunda operasyonu genişletti.
Yapılan çalışmalarda 48 kaçak göçmen daha yakalandı.
Gözaltına alınan 106 kaçak göçmen İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kaçaklar işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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