Kars'taki silahlı kavga

Kars'ta bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Şehit Yusufbey Caddesi Öğretmenevi önünde yaşanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan Yılmaz, Sezer Açar, Aziz Açar ve Aytekin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan Yılmaz, Sezer Açar ve Aziz Açar tutuklandı, Aytekin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında husumet olduğu belirtilen Ramazan Yılmaz, Tarkan Çiftçi ve Haşim T, 1 Mayıs'ta Şehit Yusufbey Caddesi Öğretmenevi önünde karşılaşmış, Yılmaz ile diğerleri arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz, silahla Tarkan Çiftçi ve Haşim T'ye ateş açmış, silahtan çıkan kurşunlardan biri de camiye gitmek üzere yolda yürüyen Hüseyin O'ya isabet etmişti. Olayda ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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