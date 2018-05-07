Kars'taki silahlı kavga

Kars'ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Rauf Denktaş Caddesi'nde dün E.Ç'nin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan A.Ç. ve C.Ç'nin emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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