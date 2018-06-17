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Kars'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alından 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Kars'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Faikbey Caddesi'nde 14 Haziran'da, Emrah Ş'nin silahla öldürülmesi olayına ilişkin Şahin ve Yahya Kaplan ile H.K. ve Y.K'yi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahin ve Yahya Kaplan, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı, H.K. ve Y.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faikbey Caddesi'nde 14 Haziran'da, Emrah Ç. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında silahlı kavga çıkmış, tabancayla vurulan Emrah Ç. kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Silahlı kavga

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